Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    8 Oct 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    8 Oct 2025 11:51 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​​ലേ​ക്കും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​ത് ഉ​ട​ൻ പു​ന:​സ്ഥാ​പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്തി​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​നം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും പ​ല​തും തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു വ​രു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി.

    എ​ന്നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ഇ​വ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കൂ​ടി​യ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ത്യാ​സം വ​രു​ത്തി​യ​ത്. 2026ഓ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 231 ആ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 245 ആ​യും വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ മ​ങ്ങി. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്. ഗ​ള്‍ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ര​ണ്ട​ര ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ട​സ്സ​മോ കു​റ​വോ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ണു​ര്‍, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, കൊ​ച്ചി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ വേ​രു​ക​ളു​ള്ള ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ട് വി​വേ​ച​നം കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.


    2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ അ​വ​സാ​നം മു​ത​ല്‍ മാ​ര്‍ച്ച് 26 വ​രെ നീ​ണ്ടു നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ല്‍ എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ല്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ആ​ഴ്ച​യി​ല്‍ 42 വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ട്. കോ​ഴി​ക്കോ​ടും കൊ​ച്ചി​യി​ലും നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും കു​റ​വു വ​രു​ത്തി​യ​തും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പൗ​ര​ന്മാ​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി എ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന സം​വി​ധാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

