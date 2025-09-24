Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ​സ്സ​ക്ക് സ​ഹാ​യം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:18 PM IST

    ഗ​സ്സ​ക്ക് സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു; 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി 12ാമ​ത് വി​മാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​തു​വ​രെ അ​യ​ച്ച​ത് 210 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ
    ഗ​സ്സ​ക്ക് സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു; 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി 12ാമ​ത് വി​മാ​നം
    cancel
    camera_alt

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ച 12ാമ​ത്തെ വി​മാ​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ട്. ഈ​ജി​പ്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​വ റോ​ഡു​മാ​ർ​ഗം ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും.

    ക​ടു​ത്ത ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​യ​ർ ബ്രി​ഡ്ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​യ​ക്കു​ന്ന 12ാമ​ത്തെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​ന​മാ​ണി​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്കും ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്കും 11 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 200 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) സ​ഹാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഏ​കോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മ​ഖാ​മി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സമി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ എ​കോ​പ​ന​വും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​ക​ൾ, ജോ​ർ​ഡ​നി​യ​ൻ ഹാ​ഷെ​മൈ​റ്റ് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജെ.​എ​ച്ച്.​സി.​ഒ), ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineKuwait Newsaid to Gazagulf news malayalam
    News Summary - Aid to Gaza continues; 12th flight arrives with 10 tons of food aid
    Similar News
    Next Story
    X