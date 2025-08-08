Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്ക​ൽ; ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​രു​ന്നു

    കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​ഗാ​മി​സ് കു​വൈ​ത്ത് സ​ക്കാ​ത് ഹൗ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മ​ജീ​ദ് അ​ൽ അ​സ്മി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ ഘ​ട്ടം വി​മാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​ഗാ​മി​സ്. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​മൂ​ഹി​ക, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​വൈ​ത്ത് സ​ക്കാ​ത് ഹൗ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മ​ജീ​ദ് അ​ൽ അ​സ്മി​യു​മാ​യി അ​ൽ​മു​ഗാ​മി​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​കാ​ത് ഹൗ​സ് വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ​യും സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് 6.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സ​ഹാ​യം ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

