Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 9:00 AM IST

    അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫാ​മി​ലി ക്ല​ബ് പ്രി​വി​ലേ​ജ്‌ കാ​ർ​ഡ്

    അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫാ​മി​ലി ക്ല​ബ് പ്രി​വി​ലേ​ജ്‌ കാ​ർ​ഡ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ,അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഫാ​മി​ലി ക്ല​ബ് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും കി​ഴി​വു​ക​ളും പ്രി​വി​ലേ​ജ്‌ കാ​ർ​ഡി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ് ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി​ക്ക് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ എ​ക്സ്-​റേ, എം.​ആ​ർ.​ഐ സ്കാ​ൻ, സി.​ടി സ്കാ​നു​ക​ൾ, മാ​മ്മോ​ഗ്രാം, ബോ​ൺ മി​ന​റ​ൽ ഡെ​ൻ​സി​റ്റി (ബി.​എം.​ഡി) ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. കൂ​ടാ​തെ ഡേ ​കെ​യ​ർ സ​ർ​ജ​റി, യൂ​റോ​ള​ജി, കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി, ഇ.​എ​ൻ.​ടി, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്‌​സ്, ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​ക​ളി​ലും കി​ഴി​വു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഡെ​ന്റ​ൽ, ഡെ​ർ​മ​റ്റോ​ള​ജി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ൻ-​ഹൗ​സ് ലാ​ബ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.ഫ്രെ​യി​മു​ക​ൾ​ക്കും ലെ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ ഷോ​റൂ​മി​ലെ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും, തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഡെ​ലി​വ​റി​യും ല​ഭി​ക്കും.

    TAGS:Gulf NewsKuwaitMetro Medical Groupgulfnewsmalayalam
