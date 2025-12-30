Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    30 Dec 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    30 Dec 2025 9:27 AM IST

    ഏ​ജ​ൻ​സി, എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല

    • വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്കി​ങ്ങി​നൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും ഇ-​മെ​യി​ലും ന​ൽ​ക​ണം
    • യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ
    ഏ​ജ​ൻ​സി, എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വ​ഴി​യും എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടും റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യാ​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്തം ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ളും ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ, വ്യോ​മ ഗ​താ​ഗ​തം, വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷാ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം സ്വ​ന്തം കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വി​മാ​നം വൈ​കി​പ്പി​ക്ക​ൽ, റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, സു​ര​ക്ഷാ അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ബു​ക്കി​ങ് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി 2025ലെ ​സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ന​മ്പ​ർ 31ന്റെ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളും ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ബു​ക്കി​ങ് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​യി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ഹ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് അ​ൽ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ ‘സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ’ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് ‘എ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ​രാ​തി​ക​ൾ’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    പ​രാ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

