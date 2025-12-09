കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഏ​​റോ സ്മാ​​ഷ് ബാ​​ഡ്മി​​ന്റ​​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ റി​യാ​സ് - ഫ​വാ​സ് ടീ​മി​ന് കി​രീ​ടം. ഷി​ഹാ​ബ് - സു​നി​ൽ മു​സ്ത​ഫ ടീം ​ര​ണ്ടാം​സ​ഥാ​നം നേ​ടി. അ​ൻ​വ​ർ - സ​ൽ​മാ​ൻ ടും ​മൂ​ന്നാ​മ​തും റ​ഫി - ഷോ​ബി​ൻ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് നാ​ലാം​സ​ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും അ​ജ്‌​മ​ൽ, ഭാ​വ​ൻ​സ് സ്കൂ​ൾ പി.​ടി ടീ​ച്ച​ർ മു​രു​ക​ൻ, ഏ​റോ സ്മാ​ഷ് ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​റൂ​ൺ, കോ​ർ​ട്ട് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ മീ​റാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഏ​​റോ സ്മാ​​ഷ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​ർ മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തി.