Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കുവൈത്തിൽ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Aerial photography and drone operations banned in Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിച്ചു. അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ രാജ്യത്താകമാനം നിരോധനം ബാധകമായിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഉണർത്തി. ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്തിന്റെയും പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷയും ഭദ്രതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story