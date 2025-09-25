Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:56 AM IST

    വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി എ.​ഇ.​സി.​കെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    onam celebration
    എ.​ഇ.​സി.​കെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ കോ​ള​ജ് എ​ൻജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് എ​ൻജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ്സ് ഇ​ൻ കേ​ര​ള (എ.​ഇ.​സി.​കെ) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മം​ഗ​ഫ് പ്രൈം ​ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. 'ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം 2025' എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി എ.​ഇ.​സി.​കെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി സാ​റാ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ല​ക​ളു​ടെ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​വും ച​ട​ങ്ങി​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും പ​ഞ്ച ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ള​ർ കോ​മ്പി​റ്റീ​ഷ​നും ന​ട​ന്നു.പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജെ​റി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജെ​റി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​പി​ൻ ബ്ര​ഹ്മ​വ്ര​ത​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​ച്ചു.

