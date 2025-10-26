Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവാ​ഹ​നം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:37 PM IST

    വാ​ഹ​നം വി​ൽ​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ര​സ്യം; പ​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​റു​മി​ല്ല, പ​ണ​വു​മി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന​ക്ക് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു
    വാ​ഹ​നം വി​ൽ​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ര​സ്യം; പ​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​റു​മി​ല്ല, പ​ണ​വു​മി​ല്ല
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ഹ​നം വി​ൽ​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി. ഇ​തു ക​ണ്ട് സ​മീ​പി​ച്ച സ്ത്രീ​യി​ൽ നി​ന്ന് 5,400 ദീ​നാ​റും വാ​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​വും ന​ൽ​കി​യി​ല്ല പ​ണ​വും ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഷാ​ബ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ്ത്രീ ​ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന​ക്ക് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ഒ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ര​സ്യം ക​ണ്ട സ്ത്രീ ​വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വാ​ങ്ങാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച ശേ​ഷം 5,400 ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​യ​ച്ച ബാ​ങ്ക് ലി​ങ്ക് വ​ഴി​യാ​ണ് തു​ക ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​ട​പാ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യു​ട​നെ വാ​ഹ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ൻ കാ​ളു​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. വീ​ണ്ടും അ​യാ​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഫോ​ണി​ലും വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ലും ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ൽ കാ​ർ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ര​ണം തു​ക തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നോ വി​ൽ​പ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നോ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​ഞ്ച​ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:advertisementscam alertKuwait NewsVehicle Sale Scam
    News Summary - Advertisement for sale of vehicle; when money is paid, there is no car, no money
    Similar News
    Next Story
    X