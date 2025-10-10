Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ടൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:15 PM IST

    അ​ടൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ടൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    അ​ടൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് തി​രി​കൊ​ളു​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ടൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ അ​ടൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ടൂ​രോ​ണം-2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 20ാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി. ബി​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് കോ​ശി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​സ്. നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജോ പി. ​ബാ​ബു സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യി പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ടൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ



    സു​വ​നീ​ർ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സു​വ​നീ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​സ്. നാ​യ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 20ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം മാ​ത്യു​സ് ഉ​മ്മ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ്ടു പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഭ​വി​ത ബ്രൈ​റ്റ് മൊ​മ​ന്റോ ന​ല്കി. നി​റ​ക്കൂ​ട്ട് ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശ്രീ​കു​മാ​ർ വ​ല്ല​ന, ജ​സ്നി ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ‘അ​ടൂ​ർ ഓ​പ​ൺ 2025’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശം ഡോ. ​ട്വി​ങ്കി​ൾ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, അ​ത്ത പൂ​ക്ക​ളം, തി​രു​വാ​തി​ര, നൃ​ത്തം, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്, ക​ള​രി​പ​യ​റ്റ്, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക​ളി, സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ആ​ഘോ​ഷം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:adooronam celebrationKuwait NewsNRI Forum
    News Summary - Adoor NRI Forum Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X