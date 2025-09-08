Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​നി​യും വി​ലാ​സം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 1:33 PM IST

    ഇ​നി​യും വി​ലാ​സം മാ​റ്റാ​ത്ത​വ​രു​ണ്ടോ; 965 പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ലാ​സം രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു​മാ​സ സ​മ​യം
    residential address
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: താ​മ​സം മാ​റി​യി​ട്ടും വി​ലാ​സം പ​ഴ​യ അ​ഡ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള 965 വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ (പാ​സി) അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ നേ​ര​ത്തേ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ, കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    പാ​സി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചോ സ​ഹ​ൽ ആ​പ് വ​ഴി​യോ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് പാ​സി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. പു​തി​യ വി​ലാ​സം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ണം.നി​ർ​ദി​ഷ്ട സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പി​ഴ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം 100 ദീ​നാ​റി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത പി​ഴ ല​ഭി​ക്കും.താ​മ​സം മാ​റു​ന്ന​വ​ർ പു​തി​യ വി​ലാ​സ​വും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. പാ​സി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചും സ​ഹ​ൽ ആ​പ് വ​ഴി​യും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഇ​വ അ​പ്ഡേ​റ്റു​ ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsExpatriatesresidential address
    News Summary - Addresses of 965 expatriates have been removed from the lists.
    Similar News
    Next Story
    X