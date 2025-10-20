Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:47 PM IST

    വി​ലാ​സം അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ല്ല; 546 പേ​രു​ടെ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി പാ​സി

    വി​ലാ​സം അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ല്ല; 546 പേ​രു​ടെ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി പാ​സി
    zകു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: താ​മ​സം മാ​റി​യി​ട്ടും വി​ലാ​സം അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത 546 പേ​രു​ടെ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ (പാ​സി) മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ താ​മ​സ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് പാ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​രി​ട്ടോ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ സ​ഹ​ൽ വ​ഴി​യോ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താം.

    ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ്ര​കാ​ര​വും ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​തു​മാ​ണ് വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. അ​തോ​റി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റാ​യ കു​വൈ​ത്ത് അ​ലി​യൂ​മി​ൽ ഈ ​വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ വി​ലാ​സം അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ 1982ലെ 32ാം ​ന​മ്പ​ർ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ക്ൾ 33 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പി​ഴ​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് പാ​സി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് 100 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ ചു​മ​ത്താം. രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​മ​സം മാ​റി​യാ​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

