സ്വകാര്യ പാർപ്പിട മേഖലകളിലെ ബാച്ചിലർമാരുടെ താമസം; നടപടി ശക്തമാക്കി

സ്വകാര്യ പാർപ്പിട മേഖലകളിലെ ബാച്ചിലർമാരുടെ താമസം; നടപടി ശക്തമാക്കിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സ്വദേശി സ്വകാര്യ, പാർപ്പിട മേഖലകളിൽ അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ താമസിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപടികൾ ശക്തമാക്കി. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് രാജ്യത്തുടനീളം ഫീൽഡ് ടീമുകളെ രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ വേഗത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, വൈദ്യുതി-ജല-പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് എന്നിവയുമായി ഈ സംഘങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.
നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അവിവാഹിതരെ താമസിപ്പിക്കുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണവും നിയമനടപടികളുടെ പുരോഗതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ സംഘങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സമർപ്പിക്കും. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്ന വസ്തു ഉടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്, പിഴ, വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. രാജ്യത്ത് സ്വകാര്യ, മാതൃകാ പാർപ്പിട മേഖലകളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളല്ലാത്തവർക്കുള്ള താമസസൗകര്യം നിരോധിക്കുന്ന നിയമം നിലവിലുണ്ട്.
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