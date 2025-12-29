Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:23 AM IST

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 82 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 82 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തെ​റ്റാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ, സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 82 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ഴി​മ​തി​വി​രു​ദ്ധ പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി (ന​സാ​ഹ) വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യ എ​ല്ലാ വ്യ​ക്തി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ന​സാ​ഹ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:violationKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Action taken against 82 people for violation of disclosure of information
    Similar News
    Next Story
    X