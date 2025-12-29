Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 29 Dec 2025 10:23 AM IST
Updated Ondate_range 29 Dec 2025 10:23 AM IST
വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ ലംഘനത്തിന് 82 പേർക്കെതിരെ നടപടിtext_fields
News Summary - Action taken against 82 people for violation of disclosure of information
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തെറ്റായ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൽ, സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കൽ എന്നീ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 82 വ്യക്തികളെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് റഫർ ചെയ്തതായി അഴിമതിവിരുദ്ധ പൊതു അതോറിറ്റി (നസാഹ) വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾക്ക് വിധേയരായ എല്ലാ വ്യക്തികളും അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ കൃത്യമായി കൃത്യസമയത്ത് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നസാഹ വ്യക്തമാക്കി. അല്ലാത്തവർ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.
