    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 1:17 PM IST

    റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം; ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും

    പെ​രു​മാ​റ്റം അ​സ്വീ​കാ​ര്യ​വും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തും
    റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം; ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ‘അ​റ​ബ് ടൈം​സ്’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​സ്വീ​കാ​ര്യ​വും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ വീ​ഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsTraffic rule violation
    News Summary - action on traffic rule violation
