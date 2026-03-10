അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾക്കെതിരെ കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപടികൾ തുടരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ അബ്ദുല്ല അൽ മുബാറക് പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും 40 അനധികൃത സൺഷേഡുകൾ /മേലാപ്പുകൾ, ഒമ്പത് ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവ പൊളിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തതായി കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ കൈയേറ്റം, പൊതു സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 61 നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയതായി ഫർവാനിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബ്രാഞ്ചിലെ നിയമലംഘന നീക്കം ചെയ്യൽ വകുപ്പ് മേധാവി എൻജിനീയർ ഫഹദ് അൽ മുവൈസ്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് പൊതു ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താൽക്കാലിക കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവും നടപ്പിലാക്കി.
