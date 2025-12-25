Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    25 Dec 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 1:28 PM IST

    ക​ടം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് എതിരെ ന​ട​പ​ടി

    ക​ടം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് എതിരെ ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ക​ടം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു. നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഫോ​ർ സെ​ന്റ​ൻ​സ് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ 5,669 അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ 2,780 അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും 55 എ​ണ്ണം പു​തു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​ക്ക​ൽ, ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് 200 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. കു​ടും​ബ കേ​സു​ക​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ജീ​വ​നാം​ശ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 209 അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ കു​ടും​ബ കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

