Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:26 AM IST

    മ​ദ്യ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു; വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 156 കു​പ്പി മ​ദ്യം പി​ടി​കൂ​ടി

    മ​ദ്യ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു; വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 156 കു​പ്പി മ​ദ്യം പി​ടി​കൂ​ടി
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ മ​ദ്യം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​ദ്യ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 156 കു​പ്പി മ​ദ്യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളിങ് സം​ഘം ഒ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 109 കു​പ്പി വി​ദേ​ശ നി​ർ​മി​ത മ​ദ്യം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ വാ​ഹ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    വെ​സ്റ്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കാ​റി​ൽ നി​ന്ന് 47 കു​പ്പി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച മ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​വി​ടെ​യും വി​ൽ​പന​ക്കാ​ര​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ വാ​ഹ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ര​ജി​സ്റ്റേ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ളെ അ​ധി​കൃ​​ത​ർ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ദ്യം വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. കേ​സ് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച മ​ദ്യം ക​ഴി​ച്ച് 23 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 160 പേ​രാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​ള്ള പ​ല​ർ​ക്കും വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റു​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൃ​ക്ക ഡ​യാ​ലി​സി​സും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്നു. പ​ല​ർ​ക്കും കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

    തു​ട​ർ​ന്ന ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 67 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി മ​ദ്യ​നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:seizedliquor smugglingKuwait News
    News Summary - Action against liquor smuggling continues; 156 bottles of liquor seized in different incidents
