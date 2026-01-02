Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:52 AM IST

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി
    cancel
    camera_alt

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ്

    അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന


    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പൊ​തു​ജ​ന​സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സു​ര​ക്ഷാ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ തീ​വ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ഫീ​ൽ​ഡ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. നി​ര​വ​ധി വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് സീ​ൽ ചെ​യ്തു.

    പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത്, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, സം​ഭ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ക​സ്റ്റം​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ക​യോ വ്യാ​പാ​രം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷാ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യും പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Action against establishments illegally storing firearms
    Similar News
    Next Story
    X