Madhyamam
    Kuwaitchevron_rightറെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ...
    date_range 16 Dec 2025 1:25 PM IST
    date_range 16 Dec 2025 1:25 PM IST

    റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി

    റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​ദേ​ശി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ.അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ 21 പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ച​താ​യി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​വ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജ​ലാ​വി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഖൈ​ത്താ​നി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ച​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ആ​ദ്യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കും. തു​ട​ർ​ന്നും ലം​ഘ​നം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ക​ന​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ കെ​ട്ടി​ടം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മേ വൈ​ദ്യു​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കൂ എ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 12 ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ആ​റ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ളെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് പി​റ​കെ​യാ​ണ് ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക​ടു​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    News Summary - Action against bachelors in residential areas
