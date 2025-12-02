Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:58 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ പാ​ർ​പ്പി​ട​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി

    സ്വ​കാ​ര്യ പാ​ർ​പ്പി​ട​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി
    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​കാ​ര്യ പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍.

    ജ​ലീ​ബി​ലെ പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന 67 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ മാ​റു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി​പേ​ര്‍ ഖൈ​ത്താ​ൻ, ഫി​ര്‍ദൗ​സ്, അ​ന്ത​ലൂ​സ്, റാ​ബി​യ, ഒ​മ​രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഖൈ​ത്താ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 14 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കു​ക​യും 34 പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ല മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ബാ​ച്ചി​ല​മാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സം നി​രോ​ധി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മു​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​തൊ​രു ഇ​ള​വും ഇ​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​ത്തു​ട​മ​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി.

    ജ​ലീ​ബി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബാ​ച്ചി​ല​ർ താ​മ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​ൻ സം​യു​ക്ത ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Housing SectorKuwait Newsgulf news malayalam
