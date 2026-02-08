എ.സി.എം സമ്മർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ്: റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ഗോൾഡ് ജേതാക്കൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: എ.സി.എം 2025-26 സമ്മർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ഗോൾഡ് ജേതാക്കൾ. ആൽഫ സി.സി.യെ ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് നേട്ടം. ടൂർണമെന്റ് മുഴുവൻ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനമാണ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ രാജേഷ്, നിഖിൽ, ഷിമു, സുനിൽ മുസ്തഫ, സക്കറിയ, മാത്യു എന്നിവർ മികച്ച ബൗളിങ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് എതിര്ടീമിനെ നിയന്ത്രിത സ്കോറിൽ ഒതുക്കി.
ബാറ്റിങ്ങിൽ അസീം, മാത്യു, സുനിൽ മുസ്തഫ എന്നിവർ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടത്തിയ പ്രകടനമാണ് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വിജയികൾക്കായുള്ള ട്രോഫി രജീഷും അസീമും ബിജുവും സുനിൽ മുസ്തഫയും കൂടി കൈപ്പറ്റി.ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ മികച്ച താരമായി സക്കറിയ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
സെമി ഫൈനലിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം രാജേഷ് നേടി. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കളിക്കാർക്കും മെഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.
