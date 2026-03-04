പുണ്യങ്ങൾ നേടി മത്സരിച്ചു മുന്നേറുക -കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ഏരിയ ഇഫ്താർtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ഏരിയ ഇഫ്താർ സംഗമം ഖൈത്താൻ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി സ്കൂളിൽ കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് അൻവർ സഈദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഹഫീസ് പാടൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാടനപ്പള്ളി ഇസ്ലാമിയ കോളേജ് ലക്ചറർ ശംസുദ്ധീൻ നദ്വി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
പ്രതിസന്ധികളെ വിജയകരമായി മറികടന്ന ചരിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റമദാനിൽ നിന്നും പാഠങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളുകയും പാപമോചനത്തിലൂടെ റബ്ബിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ വിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. പ്രഭാഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ഇര്ഫാൻ, ഫാത്തിമ തസ്നിം, ബാഷ എന്നിവർ വിജയികളായി. വിജയികൾകുള്ള സമ്മാനദാനം കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് അൻവർ സഈദ്, മുഖ്യതിഥി ശംസുദ്ദീന് നദ്വി എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register