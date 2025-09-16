Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:53 AM IST

    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം: തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്

    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം: തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്
    റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ പൊ​തു റോ​ഡു​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം സം​ഘം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഫീ​ൽ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ക​വ​ല​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

