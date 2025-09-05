Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:58 AM IST

    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി

    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 300ല​ധി​കം ട്രാ​ഫി​ക്, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷാ പ​ട്രോ​ളിം​ഗ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ വി​ന്യ​സി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ളും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് റൂ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന കാ​മ​റ​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    ട്രാ​ഫി​ക് പ​ട്രോ​ളു​ക​ൾ രാ​വി​ലെ ആ​റു മു​ത​ൽ എ​ട്ട് മു​പ്പ​ത് വ​രെ​യും ഉ​ച്ച​ക്ക് പ​ന്ത്ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ ര​ണ്ട​ര വ​രെ​യും ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തും. സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലിം, ഹ​വ​ല്ലി, ജ​ബ്രി​യ, ഫ​ർ​വാ​നി​യ, അ​ൽ റ​ഖ, സ​ൽ​വ തു​ട​ങ്ങി​യ തി​ര​ക്കേ​റി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും.

    150 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ര​ക്ഷ​യും റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് കാ​ൽ​ന​ട ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളെ സീ​റ്റ് ബെ​ല്‍റ്റ്‌ കെ​ട്ടാ​തെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തും. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കും. ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച അ​ധി​കൃ​ത​ർ സാ​മൂ​ഹ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ര​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കൂ​വെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    X