Madhyamam
    15 Oct 2025 1:31 PM IST
    15 Oct 2025 1:32 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് റേ​ഡി​യോ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ശ​ബ്ദം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി വി​ര​മി​ച്ചു

    47 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് റേ​ഡി​യോ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ശ​ബ്ദം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി വി​ര​മി​ച്ചു
    യാ​ത്ര​യയ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളിക്ക് മെമന്റോ സമ്മാനിക്കുന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല മ​ല​യാ​ളി​യും വാ​ർ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും കു​വൈ​ത്ത് റേ​ഡി​യോ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ നി​ന്നു വി​ര​മി​ച്ചു. 47 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ.

    വാ​ർ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ ഷെ​ജ്ജൂ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന് മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ മേ​ധാ​വി​ക​ളും വി​വി​ധ ഭാ​ഷ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി റേ​ഡി​യോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ


    കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത വി​ത​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ർ​ദു, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് റെക്കോഡി​ങ് ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​നാ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ജോ​ലി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​കാ​തെ ഉ​ർ​ദു, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഫി​ലി​പ്പി​നോ, ബം​ഗാ​ളി, ഹി​ന്ദി, സൂ​പ്പ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ഫ്.​എം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി. ഫോ​റി​ൻ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ ഷെ​ജ്ജൂ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും 30 വ​ർ​ഷം ജോ​ലി ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​യെ കു​റി​ച്ചും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ കു​റി​ച്ചും പ​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഹി​ന്ദി​യി​ലും ഉ​ർ​ദു​വി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും അ​ട​ക്കം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മൂ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ്, അ​ലീഗ​ഢ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ലോ ​കോ​ള​ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ 1978ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​നു​ഭാ​വി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി​രു​ന്ന കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്ത് യു​ദ്ധ​കാ​ല​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്കരി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് റി​ട്ടേ​ണീ​സ് ഫോ​റം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി,യു.​എം.​ഒ,ക്ര​സ​ന്റ്,ക​ൽ​പ​ക്, പ​യ്യോ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ഈ ​മാ​സം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ​യ്യോ​ളി കി​ഴൂ​രി​ലെ പ​രേ​ത​രാ​യ ക​ട​ല​മ്പ​ത്തൂ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഹാ​ജി​യു​ടെ​യും കു​ഞ്ഞ​യി​ശ ഹ​ജ്ജു​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: ന​ഫീ​സ. മ​ക്ക​ൾ: അ​ന്താ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഫ്രാ ബ​ക്ക​ർ, അ​നീ​സ് ബ​ക്ക​ർ, അ​സ്‌​റ ബ​ക്ക​ർ.

