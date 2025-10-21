Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:01 AM IST

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി​ക്ക് ‘പ​യ്യോ​ളീ​സ് കു​വൈ​ത്ത്’ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ന​ൽ​കി

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി​ക്ക് ‘പ​യ്യോ​ളീ​സ് കു​വൈ​ത്ത്’ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ന​ൽ​കി
    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ‘പ​യ്യോ​ളീ​സ് കു​വൈ​ത്ത്’ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല മ​ല​യാ​ളി​യും കു​വൈ​ത്ത് റേ​ഡി​യോ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി​ക്ക് ‘പ​യ്യോ​ളീ​സ് കു​വൈ​ത്ത്’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ന​ൽ​കി. ‘പ​യ്യോ​ളീ​സ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ’ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വും നി​ല​വി​ലെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി. 47 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​വി​സി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ, ഷാ​ജി കാ​ട്ടോ​ടി,ഹാ​ഫി​സ്, ഷെ​ബി​ൻ പ​ട്ടേ​രി, മെ​ഹ​ബൂ​ബ്,രാ​ജീ​വ​ൻ,റാ​ഹി​ൽ, മു​ബി​ൻ, രാ​ജ്നേ​ഷ്, അ​നീ​സ്, ഫാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ പ​യ്യോ​ളി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    സം​ഘ​ട​ന പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ഡ്വ. പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ (പ്ര​സി), ഷെ​ബി​ൻ,റാ​ഹി​ൽ,റ​സാ​ഖ് (വൈ. ​പ്ര​സി),ഹാ​ഫി​സ് (സെ​ക്ര), മു​ബി​ൻ (ജോ.​സെ​ക്ര), അ​നീ​സ് (ട്ര​ഷ), മെ​ഹ​ബൂ​ബ് (ഓ​ർ​ഗാ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര), റ​ഹീം മ​ഠ​ത്തി​ൽ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

