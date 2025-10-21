അബൂബക്കർ പയ്യോളിക്ക് ‘പയ്യോളീസ് കുവൈത്ത്’ യാത്രയയപ്പു നൽകിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ ആദ്യകാല മലയാളിയും കുവൈത്ത് റേഡിയോ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ അബൂബക്കർ പയ്യോളിക്ക് ‘പയ്യോളീസ് കുവൈത്ത്’ കൂട്ടായ്മ യാത്രയയപ്പു നൽകി. ‘പയ്യോളീസ് കുവൈത്തിന്റെ’ സ്ഥാപക നേതാവും നിലവിലെ രക്ഷാധികാരിയുമായാണ് അബൂബക്കർ പയ്യോളി. 47 വർഷത്തെ സർവിസിന് ശേഷമാണ് അബൂബക്കർ പയ്യോളി നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്.
അബ്ബാസിയയിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ അഡ്വ. പ്രമോദ് കുമാർ, ഷാജി കാട്ടോടി,ഹാഫിസ്, ഷെബിൻ പട്ടേരി, മെഹബൂബ്,രാജീവൻ,റാഹിൽ, മുബിൻ, രാജ്നേഷ്, അനീസ്, ഫാഹിം എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. അബുബക്കർ പയ്യോളി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.
സംഘടന പുതിയ ഭാരവാഹികളായി അഡ്വ. പ്രമോദ് കുമാർ (പ്രസി), ഷെബിൻ,റാഹിൽ,റസാഖ് (വൈ. പ്രസി),ഹാഫിസ് (സെക്ര), മുബിൻ (ജോ.സെക്ര), അനീസ് (ട്രഷ), മെഹബൂബ് (ഓർഗാനൈസിങ് സെക്ര), റഹീം മഠത്തിൽ (രക്ഷാധികാരി) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
