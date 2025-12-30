Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക​ല കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 9:15 AM IST

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല​സ​മ്മേ​ള​നം സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്ട്‌ ല​വേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക​ല) കു​വൈ​ത്ത് അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ക​ല മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ബി​ൻ ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ജി. സ​ന്തോ​ഷ് മേ​ഖ​ലാ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ക​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ഷാ​ജി അ​നു​ശോ​ച​ന​പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജോ​ബി​ൻ ജോ​ൺ, എം.​പി. മു​സ​ഫ​ർ, അ​ജി​ത തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്രി​സീ​ഡി​യം സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    20 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 120 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും കേ​ന്ദ്ര-​മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 172 പേ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 15 അം​ഗ മേ​ഖ​ല എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി സു​ധി​ൻ കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഷി​ജി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള​ട​ക്കം 35 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി.

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ബി. സു​രേ​ഷ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സീ​ദ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നാ​സ​ർ ക​ട​ലു​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Abu Khalifa Field Conference in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X