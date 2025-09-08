Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:38 PM IST

    പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ സഖാഫി ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെഡിക്കൽ സെന്റർ സന്ദർശിച്ചു

    പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി ശി​​ഫ അ​​ൽ ജ​​സീ​​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി ശി​​ഫ അ​​ൽ ജ​​സീ​​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഫ​​ർ​​വാ​​നി​​യ ക്ലി​​നി​​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ശി​​ഫ അ​​ൽ ജ​​സീ​​റ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഫൈ​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് ഹെ​ഡ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, അ​ഡ്മി​ന​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് മാ​നേ​ജ​ർ സു​ബൈ​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ശി​​ഫ അ​​ൽ ജ​​സീ​​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ലും മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​​ന്റെ​യും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു.കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി അ​ബ്ദു​ല്ല നാ​ലു​പു​ര​യി​ൽ, മ​റ്റു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി ശി​​ഫ അ​​ൽ ജ​​സീ​​റ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - Abdurahman Sakhafi visited Shifa Al Jazeera Medical Center in Perode
