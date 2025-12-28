Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:39 AM IST

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ അ​റ​ബി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ അ​റ​ബി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് യൂ​നി​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി​ക് ആ​ർ​ട്ട്‌ ഗാ​ല​റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി, കാ​ർ ഹാ​ങ്ങി​ങ്, ക്ലേ ​മോ​ഡ​ലി​ങ്, ബു​ക്ക്‌ മാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നേ​ഹി​യാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി, ജം​ഷീ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ശാ​ഹു​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ർ​ഷ് സ​മീ​ർ ഖാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്, ആ​മി​ർ, സ​നി​യ, സീ​ന​ത്ത്, സ​ജീ​ന, അ​ഫീ​ന, സൈ​ന​ബ, റം​ല, റ​ഹീ​ന, സ​ഫി​യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:celebrationArabic daygulfnewsKuwait
    News Summary - Abbasiya Islahi Madrasa Arabic Day Celebration
