Madhyamam
    Posted On
    31 Dec 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    31 Dec 2025 1:14 PM IST

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ദാ​റു​ത്ത​ർ​ബി​യ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ്

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ദാ​റു​ത്ത​ർ​ബി​യ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ്
    അ​ബ്ബാ​സി​യ ദാ​റു​ത്ത​ർ​ബി​യ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ് കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ങ്ങി​നു​കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ബ്ബാ​സി​യ ദാ​റു​ത്ത​ർ​ബി​യ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ൻ​റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന​സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഫൈ​സി, ഹ​ബീ​ബ് ക​യ്യം, മെ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര മേ​ഖ​ലാ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ, ഇ​ല്യാ​സ് മൗ​ല​വി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ പെ​രു​മു​ഖം, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ​ൽ​വ, എ.​ജി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി.

    അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ദാ​രി​മി, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ കു​ഴി​പ്പു​റം, ഇ​ക്ബാ​ൽ പ​തി​യാ​ര​ത്ത്, സ​ക​രി​യ്യ ക​യ്യം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ദ്റ​സ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് കോ​ഡൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം ഹ​സ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

