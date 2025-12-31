അബ്ബാസിയ ദാറുത്തർബിയ മദ്റസ വിദ്യാർഥി ഫെസ്റ്റ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ (കെ.ഐ.സി) വിദ്യാഭ്യാസ വിങ്ങിനുകീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അബ്ബാസിയ ദാറുത്തർബിയ മദ്റസ വിദ്യാർഥി ഫെസ്റ്റ് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ സമാപിച്ചു.
അബ്ബാസിയ ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരുമടക്കം നിരവധിപേർ പങ്കെടുത്തു. മദ്റസ പ്രിൻസിപ്പൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അൻവരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമാപനസംഗമം കെ.ഐ.സി ചെയർമാൻ ശംസുദ്ദീൻ ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.ഐ.സി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഫൈസി പൊന്മള പ്രഭാഷണം നടത്തി.
കെ.ഐ.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൈനുൽ ആബിദ് ഫൈസി, അബ്ദുൽ കരീം ഫൈസി, ഹബീബ് കയ്യം, മെഹമൂദ് ഹാജി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കേന്ദ്ര മേഖലാ നേതാക്കളായ മുസ്തഫ ദാരിമി, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എടയൂർ, ഇല്യാസ് മൗലവി, മുഹമ്മദ് അമീൻ മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുൽ ഹകീം മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുൽ മുനീർ പെരുമുഖം, ഇസ്മായിൽ വള്ളിയോത്ത്, അഷ്റഫ് സൽവ, എ.ജി.മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി.
അബ്ദുൽ റസാഖ് ദാരിമി, ശറഫുദ്ധീൻ കുഴിപ്പുറം, ഇക്ബാൽ പതിയാരത്ത്, സകരിയ്യ കയ്യം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മദ്റസ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിഹാബ് കോഡൂർ സ്വാഗതവും അബ്ദുൽ ഹകീം ഹസനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
