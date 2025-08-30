റോഡരികിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളും ഭക്ഷണ ട്രക്കുകളും നീക്കിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മുബാറക് അൽ കബീറിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 18 വാഹനങ്ങൾ കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നീക്കം ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് നടന്ന ശുചീകരണ കാമ്പയിനിടെയാണ് നടപടി. വാഹനങ്ങൾ, സ്ക്രാപ്പ് കാറുകൾ, ബോട്ടുകൾ, ഹെവി മെഷനറികൾ എന്നിവയാണ് നീക്കിയത്.മുനിസിപ്പൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് റോഡരികിൽ ദീർഘനാൾ നിർത്തിയിട്ടതിനെതുടർന്നാണ് നടപടി. പൊതു ശുചിത്വം, റോഡ് തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 33 ലംഘനങ്ങളും കാമ്പയിനിടെ അധികൃതർ രേഖപ്പെടുത്തി.
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളെയും വാണിജ്യ കണ്ടെയ്നറുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 54 നീക്കം ചെയ്യൽ നോട്ടീസുകളും പുറപ്പെടുവിച്ചു. നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലും പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
അതിനിടെ അഹ്മദി ഗവർണറേറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടീമുകൾ നടത്തിയ ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ അഞ്ച് ഭക്ഷണ ട്രക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. തെരുവ് കച്ചവടം, സ്ഥല ദുരുപയോഗം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 11 നോട്ടീസുകൾ നൽകി. റിഖ്വ പ്രദേശത്ത് 19 മുന്നറിയിപ്പുകളും നോട്ടീസുകളും സ്ഥാപിച്ചു.
