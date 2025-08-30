Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:45 AM IST

    റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ ട്ര​ക്കു​ക​ളും നീ​ക്കി

    അ​ഹ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ടീ​മു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 18 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ക്രാ​പ്പ് കാ​റു​ക​ൾ, ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, ഹെ​വി മെ​ഷ​ന​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നീ​ക്കി​യ​ത്.മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ൾ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. പൊ​തു ശു​ചി​ത്വം, റോ​ഡ് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 33 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​മ്പ​യി​നി​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വാ​ണി​ജ്യ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 54 നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തി​നി​ടെ അ​ഹ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ടീ​മു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ഭ​ക്ഷ​ണ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ടം, സ്ഥ​ല ദു​രു​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 11 നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. റി​​​ഖ്വ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് 19 മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചു.


