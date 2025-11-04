Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:33 PM IST

    ആം ​ആ​ദ്മി‌ ഗോ​വ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ആ​പ്കാ കു​വൈ​ത്ത്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ആം ​ആ​ദ്മി‌ ഗോ​വ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ആ​പ്കാ കു​വൈ​ത്ത്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ആ​പ്പ്കാ കു​വൈ​ത്ത്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആം ​ആ​ദ്മി‌ ഗോ​വ എം.​എ​ൽ.​എ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വെ​ൻ​സി

    വീ​ഗ​സി​നൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ആം ​ആ​ദ്മി‌ ഗോ​വ എം.​എ​ൽ.​എ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വെ​ൻ​സി വീ​ഗ​സി​നെ ആ​പ്കാ കു​വൈ​ത്ത്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ബാ​റ​ക് കാമ്പ്ര​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ ആ​നാ​ട്‌, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ബീ​ബ് മൊ​യ്തീ​ൻ, ബി​നു ഏ​ലി​യാ​സ്, ഷി​ബു ജോ​ൺ, ഫൈ​സ​ൽ കാമ്പ്ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​പ്കാ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്‌ ആ​രം​ഭം മു​ത​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ ‌മു​ബാ​റ​ക് കാ​മ്പ്ര​ത്ത്‌‌, ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ ആ​നാ​ട്‌ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം രാ​ജ്യ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് വ​ലു​താ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വെ​ൻ​സി വീ​ഗ​സ്‌ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഗോ​വ​യി​ലും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു.

