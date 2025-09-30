Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:15 AM IST

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ ല​ക്ഷ​ണം; ര​ണ്ടു ദി​വ​സം കാ​റ്റും പൊ​ടി​യും

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ ല​ക്ഷ​ണം; ര​ണ്ടു ദി​വ​സം കാ​റ്റും പൊ​ടി​യും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ​രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ചൂ​ട് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞു. രാ​ത്രി സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യുമാ​ണ്. ​തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ചെ​റി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​റ്റും പൊ​ടി​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​സം രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഖ്യാ മാ​തൃ​ക​ക​ളും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് മി​ത​മാ​യ​തോ സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്ക് -പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കും. കാ​റ്റ് ചി​ല​പ്പോ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 55 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തിലാ​യി​രി​ക്കും.

    കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ം പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​ട​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യും സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 39 നും 42 ​ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 26നും 29 ​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യം സൗ​മ്യ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും താ​പ​നി​ല ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം പ​ക​ലി​ന്റെ ദൈ​ർ​ഘ്യ​വും കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രും. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 35 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​ഴു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

