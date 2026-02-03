കോഴിക്കോട് കുണ്ടുങ്ങൽ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 3 Feb 2026 9:06 AM IST
Updated Ondate_range 3 Feb 2026 9:06 AM IST
കോഴിക്കോട് കുണ്ടുങ്ങൽ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
News Summary - A native of Kuntungal, Kozhikode, passed away in Kuwait.
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കോഴിക്കോട് കുണ്ടുങ്ങൽ സ്വദേശി ഡി.വി.ആലിക്കോയ (59) കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി. ഹൃദയാഘാതം കാരണം ജാബിർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് മരണം. പരേതരായ സി.പി. കുഞ്ഞായിൻൻ്റെയും പള്ളിയാളി സൈനബയുടെയും മകനാണ്.
ഭാര്യ: റോസ്ന മണ്ണാലത്ത്, മാളിക്കടവ്. മക്കൾ: അബ്ദുൽ ബാസിത്ത്, മുഹമ്മദ് ബാസിൽ,മുഹമ്മദ് ബസീം. സഹോദരങ്ങൾ: പരേതരായ ബീരാൻ കോയ,മമ്മു, ഇസ്മായിൽ, മറിയംബി,മൊയ്തീൻ കോയ, മുസ്തഫ,അബൂബക്കർ, ഇബ്രാഹിം,സെൽമാബി, സുഹറാബി,ഗഫൂർ,മുജീബ്,നൂർജഹാൻ,കദീജ. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
