Madhyamam
    Kuwait
    10 March 2026 10:17 AM IST
    10 March 2026 10:17 AM IST

    വീ​ര​മൃ​ത്യു​വ​രി​ച്ച സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് വി​രോ​ജ്ജ്വ​ല യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ഇ​മാ​ദ് അ​ൽ ഷ​റ, മേ​ജ​ർ ഫ​ഹ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ മു​ജ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്
    വീ​ര​മൃ​ത്യു​വ​രി​ച്ച സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് വി​രോ​ജ്ജ്വ​ല യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സൈ​നി​ക​രെ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ഷ്ട്ര സേ​വ​ന​ത്തി​നി​ടെ വീ​ര​മൃ​ത്യു​വ​രി​ച്ച സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​രോ​ജ്ജ്വ​ല യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ഇ​മാ​ദ് അ​ൽ ഷ​റ, മേ​ജ​ർ ഫ​ഹ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ മു​ജ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ര​ണ്ടു പേ​രു​ടെ​യും ഖ​ബ​റ​ട​ക്കം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്നു. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ വാ​ഹി​ബ്, നി​ര​വ​ധി സു​ര​ക്ഷ, സൈ​നി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പൗ​ര​ന്മാ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി.

    News Summary - A memorial procession for the fallen soldiers
