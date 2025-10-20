Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നൊ​രു മ​ല​യാ​ളി ‘താ​രം’ ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നൊ​രു മ​ല​യാ​ളി ‘താ​രം’ ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ
    നി​ഹാ​ൽ ക​മാ​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ടീ​മി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നി​ഹാ​ൽ ക​മാ​ൽ. കു​വൈ​ത്ത് ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ നി​ഹാ​ൽ 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലും 1000 മീ​റ്റ​ർ മെ​ഡ്‌​ലി റി​ലേ​യി​ലും നി​ഹാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യും. ഈ ​മാ​സം 22 മു​ത​ൽ 31വ​രെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്. 45 രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നാ​​യി 4,300ൽ ​​അ​​ധി​​കം യു​​വ അ​​ത്‌​​ല​​റ്റു​​ക​​ൾ ഈ ​കാ​​യി​​ക​മാ​​മാ​​ങ്ക​​ത്തി​​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ നി​ഹാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തും. ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (സാ​യി) ബം​ഗ​ളൂ​രു കാ​മ്പ​സി​ലും നി​ഹാ​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന 40ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ബിഹാ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന 'ഖേ​ലോ ഇ​ന്ത്യ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലും സ്‌​കൂ​ൾ, ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ഹാ​ൽ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കുവൈത്ത് സി.ബി.എസ്.ഇയിൽ 100 ​​മീറ്ററിലും 200 മീറ്ററിലും റെക്കോഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം 100 മീറ്ററിലെ 21 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡും തകർത്തു. കു​വൈ​ത്ത് അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വി​വി​ധ മീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ക​ഴി​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ൽ സ​ഹേ​ൽ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് നി​ഹാ​ൽ.

    കു​വൈ​ത്ത് യൂ​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 100 ​​മീ​റ്റ​റി​ൽ ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ഒ​രു വെ​ങ്ക​ല​വും, 300 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ള്ളി​യും, 4x100 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്ത് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പി​ൽ U-19 4x100 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലും 2025ലെ ​യൂ​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 200 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലും നേ​ടി പ്ര​തി​ഭ തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​സ​ർ​കോ​ടാ​ണ് നി​ഹാ​ലി​ന്റെ കു​ടും​ബ​വേ​രു​ക​ൾ. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​മാ​ലി​ന്റെ​യും റ​ഹീ​ന ക​മാ​ലി​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​ണ്.

