cancel camera_alt തീ​പി​ടി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യ സ്കൂൾ By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റ​ബീ​ഹ് ഏ​രി​യ​യി​ലെ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഫ​ർ​ണീ​ച്ച​റു​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​നെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന​യു​ടെ അ​ർ​ദി​യ, ഫ​ർ​വാ​നി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി തീ ​കെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

A fire broke out in the air conditioning unit of the school.