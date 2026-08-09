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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 2:03 PM IST

    ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലും ചെക്ക്‌പോസ്​റ്റിലും വരി തെറ്റിച്ച് മുന്നിൽ കയറിയാൽ 300 റിയാൽ പിഴ

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    ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലും ചെക്ക്‌പോസ്​റ്റിലും വരി തെറ്റിച്ച് മുന്നിൽ കയറിയാൽ 300 റിയാൽ പിഴ
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    റിയാദ്​: ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിലോ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളിലോ വാഹനങ്ങളുടെ ക്യൂ മറികടന്ന് വരി തെറ്റിച്ച് മുന്നിൽ കയറുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് 300 റിയാൽ വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റോഡി​െൻറ വശങ്ങളിലുള്ള ഷോൾഡർ വഴിയോ, വാഹനം തിരിക്കാൻ മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ടേണിങ്​ ലെയിൻ വഴിയോ മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ നിര മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ പിഴ ഈടാക്കും. മറ്റ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും അപകട സാധ്യത കൂട്ടുന്നതുമായ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ തടയുന്നതിനും ഗതാഗത ക്രമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നത്.

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    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsTraffic signals
    News Summary - A fine of 300 riyals will be imposed for driving in the wrong lane at traffic signals and checkpoints.
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