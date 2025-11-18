Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:13 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:13 PM IST

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു വാ​തി​ൽ; സു​ബി​യ​യി​ൽ 7,700 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    പു​രാ​ത​ന ചൂ​ള​ക​ളും, ക​ളി​മ​ൺ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും, ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു വാ​തി​ൽ; സു​ബി​യ​യി​ൽ 7,700 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ
    1.ബ​ഹ്‌​റ 1 സൈ​റ്റ്,  2.ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശി സു​ബി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 7,700 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ബ​ഹ്‌​റ 1 സൈ​റ്റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വ​ലി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പു​രാ​വ​സ്തു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 20 ല​ധി​കം പു​രാ​ത​ന ചൂ​ള​ക​ൾ, ചി​റ​കു​ള്ള മൂ​ങ്ങ​യു​ടെ ശി​ൽ​പ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗം, 7,500 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്കം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ബാ​ർ​ലി അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​മ​ൺ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ചെ​റി​യ മ​നു​ഷ്യ ശി​ൽ​പ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പാ​ച​ക സെ​റാ​മി​ക്സ് എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ, ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലെ​റ്റേ​ഴ്സ് (എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ.‌​എ​ൽ) അ​റി​യി​ച്ചു.​

    ബി.​സി 5,700 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ഉ​ബൈ​ദ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ വാ​സ​സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റ- 1 സൈ​റ്റ്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ.‌​എ​ൽ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ക്ടി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റെ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പോ​ളി​ഷ് പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ഖ​ന​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ച്ച​ത്. ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും റ​ഡാ​ർ സ​ർ​വേ​ക​ളും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ പു​രാ​ത​ന സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​രീ​തി, ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ല​പ്പെ​ട്ട തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

