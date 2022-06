അധ്യാപകരുടെ ഇഖാമ പുതുക്കാൻ വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം നിലവിൽവന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഇ​ഖാ​മ​ക​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു.

അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഇ​ഖാ​മ പു​തു​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഇ​ഖാ​മ പു​തു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. നി​ല​വി​ലെ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള ഇ​ഖാ​മ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​ക്കാ​നും ഏ​ക​ദേ​ശ ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഇ​ഖാ​മ പു​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​ഖാ​മ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് വ​രെ പു​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ https://moe.edu.kw വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യാ​ണ് അ​പ്പോ​യ്ൻ​മെ​ന്റ് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം അ​പ്പോ​യ്ൻ​മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച തീ​യ​തി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സ്കൂ​ളി​ന്റെ സ്റ്റാ​മ്പ് പ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​പേ​ക്ഷ ഫോം, ​ഒ​റി​ജി​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഐ​ഡി​യും പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടും ഇ​വ​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പും തു​ട​ങ്ങി​യ രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. Show Full Article

A decentralized system has been introduced to renew the iqama of teachers