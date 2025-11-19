Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:51 AM IST

    ആശ്വാസ പദ്ധതിക്ക് ഒന്നര ദശകം ‘ഒരുമ' പ്രവാസി ക്ഷേമപദ്ധതി; അംഗത്വ കാമ്പയിൻ തുടങ്ങി

    ആശ്വാസ പദ്ധതിക്ക് ഒന്നര ദശകം ‘ഒരുമ പ്രവാസി ക്ഷേമപദ്ധതി; അംഗത്വ കാമ്പയിൻ തുടങ്ങി
    ‘ഒ​രു​മ' പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘ഒ​രു​മ’​യു​ടെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​രു​മ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​ജി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ്, ഒ​രു​മ കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ എ​സ്.​പി.​ന​വാ​സ്,അം​ജ​ദ്, അ​ൻ​വ​ർ, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഒ​രു​മ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക് യൂ​സു​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​പി.​ന​വാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. 2012ൽ ​തു​ട​ങ്ങി​യ ‘ഒ​രു​മ’​പ​തി​ന​ഞ്ചാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ട​ര ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കി കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാം. അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ

    മ​ര​ിക്കുന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ നോ​മി​നി​ക്ക് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും. ഹൃ​ദ​യ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ(​ബൈ​പാ​സ്), അ​ർ​ബു​ദം,കി​ഡ്‌​നി ഡ​യാ​ലി​സി​സ്, കി​ഡ്‌​നി മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ, ക​ര​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ, ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50000 രൂ​പ​യും, ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം (ബ്രെ​യി​ൻ സ്ട്രോ​ക്ക്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ചി​കി​ൽ​സ​ക്ക് 25000 രൂ​പ​യും ന​ൽ​കും. ഒ​രു​മ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ശി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ, ബി.​ഇ.​സി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്, ത​ക്കാ​ര റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്, അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, റോ​യ​ൽ സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം -മി​ഫ്ര​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​വ​ർ​ഷമുണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ബ്ബാ​സി​യ- 60022820, ഫ​ർ​വാ​നി​യ- 50616264 , ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ- 66610075, അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ- 60639031- സാ​ൽ​മി​യ 66413084, സി​റ്റി- 99198501, റി​ഗ്ഗാ​യ്- 66097660 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    News Summary - A decade and a half since the relief scheme, 'Oruma' expatriate welfare scheme; Membership campaign begins
