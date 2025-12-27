Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:47 AM IST

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി ഡ്രൈ​വി​ങ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി ഡ്രൈ​വി​ങ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​റ്റ് റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​യാ​ളെ കു​റി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വ​കു​പ്പ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. സം​ഭ​വം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ര​ു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:investigationdangerous drivingkuwaitnewsgulf news malayalam
    News Summary - A dangerous driving investigation has begun
    Similar News
    Next Story
    X