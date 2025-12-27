അപകടകരമായി ഡ്രൈവിങ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ചയാളെ കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സുരക്ഷ നിയന്ത്രണവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. സംഭവം ഗുരുതരമായ ഗതാഗത നിയമലംഘനമായാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത്തരം നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പുനൽകി. റോഡ് സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനും നിയമലംഘകരെ പിടികൂടുന്നതിനും പരിശോധന തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
