    date_range 23 Sept 2025 2:08 PM IST
    date_range 23 Sept 2025 2:08 PM IST

    80ാമ​ത് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി; കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​ന് പ്ര​ശം​സ
    80ാമ​ത് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി; കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സി​നൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ (യു.​എ​ൻ) 80ാമ​ത് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി സെ​ഷ​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​വു​മാ​യ പ​ങ്കി​നും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ആ​ശം​സ​യും കൈ​മാ​റി.

    യു.​എ​ന്നി​ന്റെ 80ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​നെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത് ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ഷ​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​യെ​യും ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഫ്രാ​ൻ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​നെ​യും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള യോ​ഗ​വും കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​നെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ്ണ അം​ഗ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ പ​ങ്കി​നെ യു.​എ​ൻ മേ​ധാ​വി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ, അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​സി​ൻ ഇ​സ്സ അ​ൽ ഇ​സ്സ, യു.​എ​ന്നി​ലെ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ താ​രി​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ന്നാ​യ് എ​ന്നി​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

