Madhyamam
    11 Sept 2025 10:38 AM IST
    11 Sept 2025 10:38 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് 79 പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​വ​രെ ജു​വ​നൈ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ട്രാ​ഫി​ക് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​ന്റെ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 31,395 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 29 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.ക​ണ്ടു കി​ട്ടാ​നു​ള്ള 66 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​തി​ന് തി​ര​യു​ന്ന 66 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 126 റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​വ​രെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി. മൂ​ന്ന് പേ​രെ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. 1,179 വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വ​കു​പ്പ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 180 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

