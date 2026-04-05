    date_range 5 April 2026 12:26 PM IST
    date_range 5 April 2026 12:26 PM IST

    ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന 71 കേ​സു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത് 2611 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ
    ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന 71 കേ​സു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 71 കേ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി പി​ടി​കൂ​ടി. ബി​നാ​മി ബി​സി​ന​സ് നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ 2,611 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    വാ​ണി​ജ്യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ​യും സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ സൂ​ച​ന​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, ബാ​ഗു​ക​ൾ, വി​ല​യേ​റി​യ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, ര​ത്ന​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ളി​ലും പ​രി​പ്പ്, കാ​പ്പി, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ, ബേ​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്.

    പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 71 കേ​സു​ക​ളി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ബി​നാ​മി വി​രു​ദ്ധ ദേ​ശീ​യ പ്രോ​ഗ്രാം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബി​നാ​മി വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും അ​ഞ്ച് ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ശി​ക്ഷ. കൂ​ടാ​തെ, അ​ന്തി​മ കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കു​റ്റം ചെ​യ്ത സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക, ബി​സി​ന​സ് ലി​ക്വി​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക, വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക, ഭാ​വി​യി​ൽ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ശി​ക്ഷ​ക​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രും. സ​കാ​ത്ത്, ഫീ​സ്, നി​കു​തി എ​ന്നി​വ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കു​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ പേ​ര് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​മാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബി​നാ​മി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും പ്രോ​ഗ്രാം അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS: news gulf arrested transaction
    News Summary - 71 suspected cases of benami transactions arrested
    Similar News
    Next Story
