Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:43 AM IST

    ജ​ലീ​ബി​ൽ ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ 67 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ണം

    അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ട​പ​ടി
    ജ​ലീ​ബി​ൽ ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ 67 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖി​ൽ ജീ​ർ​ണി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്. 67 പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ന​ൽ അ​ൽ അ​സ്ഫോ​ർ തീ​രു​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ട​പ​ടി. നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ് ജ​ലീ​ബ്.

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ടെ​സ്റ്റി​ങ്, ക്വാ​ളി​റ്റി ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് എ​ന്നി​വ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​ളി​ക്ക​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ന​ൽ അ​ൽ അ​സ്ഫൂ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - 67 dilapidated buildings in Jalib to be demolished
