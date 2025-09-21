Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    21 Sept 2025 12:05 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 12:05 AM IST

    ദ​ജീ​ജി​ൽ 63 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ദ​ജീ​ജി​ൽ 63 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ദ​ജീ​ജി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദ​ജീ​ജി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 63 പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 47 പേ​ർ, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​മ്പ​തു പേ​ർ, മ​റ്റു കേ​സു​ക​ളി​ൽ ആ​റു പേ​ർ, തൊ​ഴി​ൽ വി​സ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ്, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് മാ​ൻ​പ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് 76 നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു ക​ഫേ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി 38 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 34 മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. 40 ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്നു പ​ര​സ്യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്ഥ​ലം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് മാ​ൻ​പ​വ​ർ 23 തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

