Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഈ ​വ​ര്‍ഷം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:36 AM IST

    ഈ ​വ​ര്‍ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ വി​റ്റ​ത് 508 ട​ൺ മ​ത്സ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ​വ​ര്‍ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ വി​റ്റ​ത് 508 ട​ൺ മ​ത്സ്യം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​വി​പ​ണി​യി​ൽ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​ത് 508 ട​ൺ മ​ത്സ്യം.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ ബ്യൂ​റോ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ ഏ​ക​ദേ​ശം 970,511 ദീ​നാ​റി​ന്‍റെ മ​ത്സ്യ​മാ​ണ് വി​റ്റ​ത്.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ചെ​മ്മീ​ൻ, മെ​യ്ഡ്, ഹ​ല​വാ​യ, ക​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ആ​കെ​യു​ള്ള 25 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ടി​ച്ച​ത് നു​വൈ​ബി മ​ത്സ്യ​മാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കെ 117 ട​ൺ നു​വൈ​ബി മ​ത്സ്യം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ന്റെ മൂ​ല്യം 240,000 ദീ​നാ​ർ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ 192 ട​ൺ മ​ത്സ്യം പി​ടി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ മൂ​ല്യം 340,000 ദീ​നാ​ർ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    കി​ങ് ഫി​ഷാ​ണ് ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ടി​ച്ച​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ആ​കെ പി​ടി​ച്ച​ത് 167 ട​ൺ മ​ത്സ്യം. തി​ലാ​പ്പി​യ ഈ ​മാ​സം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 148 ട​ൺ മീ​ൻ പി​ടി​ച്ചു.

    വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ, ക​ട​ൽ ബ്രീം, ​ഗ്രൂ​പ്പ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait Newsfirst quartergulf news malayalam
    News Summary - 508 tons of fish were sold in the first quarter of this year
    Similar News
    Next Story
    X