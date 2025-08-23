Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:27 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ന​​ട്ടെ​​ല്ലാ​​യി 5 മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ

    അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ചാ​യി മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ലും കു​വൈ​ത്ത് ടി​മി​നൊ​പ്പം ഉ​ണ്ട്
    കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ന​​ട്ടെ​​ല്ലാ​​യി 5 മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ലെ മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ച് ഇ​സ്മാ​യി​ലി​നൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 2027 ലെ ​ഐ.​സി.​സി വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ് ‘ച​ല​ഞ്ച് ലീ​ഗ് എ’ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി അ​ഞ്ചു​പേ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ൽ. കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ഷി​റാ​സ് ഖാ​ൻ, മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ്, തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ക്ലി​ന്റോ, തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​നു​ദീ​പ്, പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി നി​മി​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റാ​യ ഷി​റാ​സ് ഖാ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ടീം ​വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യും വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് പേ​സ് ബൗ​ള​റും, ക്ലി​ന്റോ മി​ഡി​ൽ ഓ​ഡ​ർ ബാ​റ്റ്സ്മാ​നു​മാ​ണ്. അ​നു​ദീ​പ് ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റും നി​മി​ഷ് പേ​സ് ബൗ​ള​റു​മാ​ണ്. ഇ​വ​ർ​കൊ​പ്പം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ചാ​യി മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ലും കു​വൈ​ത്ത് ടി​മി​നൊ​പ്പം ഉ​ണ്ട്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‍ലം ആ​ണ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൺ.

    ‘ച​ല​ഞ്ച് ലീ​ഗ് എ’ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​നി​ല​വി​ൽ ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ ജേ​ഴ്സി​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. കു​വൈ​ത്ത്, ജേ​ഴ്‌​സി, കെ​നി​യ, ഖ​ത്ത​ർ, പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ, ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​റി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റ്റു ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ച​ല​ഞ്ച് ലീ​ഗി​ലെ മി​ക​ച്ച ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത യോ​ഗ്യ​താ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും.

    gullf newsKuwaitKuwait Newsnational cricket team
    News Summary - 5 Malayalis in kuwait national cricket team
